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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Leysin: Eliott Hébert (PS) et Philippe Taux (PLR) élus, la Municipalité est au complet

Le second tour des élections communales vaudoises a permis de désigner les deux derniers membres de l’exécutif leysenoud dimanche. Eliott Hébert (PS) et Philippe Taux (PLR) se sont emparés des deux derniers sièges vacants face à Joan Gallmeier (PS).

À Leysin, le second tour de l’élection à la Municipalité a livré son verdict. Deux sièges restaient à pourvoir et ils sont revenus à Eliott Hébert (PS), qui a obtenu 55,98 % des suffrages (524 voix), et à Philippe Taux (PLR), crédité de 52,56 %. Les deux élus ont devancés Joan Gallmeier (PS) qui a récolté 42,41 % des voix (397 suffrages) et qui ne parvient pas à intégrer l’exécutif communal.

Pour rappel, trois municipaux sortants avaient déjà été reconduits dès le premier tour: Laurence Habegger (PLR), Pierre-Alain Dubois (MIL) et Jean-Philippe Ryter (PLR).

/LT