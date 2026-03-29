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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à la Tour-de-Peilz: Deux sortants et deux nouveaux élus au sein de la Municipalité

Le deuxième tour des élections communales a permis de désigner les quatre membres restants de l’exécutif de La Tour-de-Peilz. Les électeurs ont confirmé le maintien de deux sortants et élu deux nouveaux membres, composant ainsi une équipe équilibrée.

Après un premier tour marqué par la réélection de la syndique sortante Sandra Pasquier avec 50,85 % des suffrages, les électeurs de La Tour-de-Peilz ont finalisé la composition de la Municipalité lors du second tour dimanche. Les sièges restants ont été attribués à Alessio Grutta (PLR) et Elise Kaiser (PS-LV), tous deux sortants, ainsi qu’à Gabriel Chervet (PLR) et Piero Negro (PS-LV), nouveaux élus au sein de l’exécutif.

Ils ont devancé Viviane Huber (PLR), Line Pillet (VL) et Véronique Ansermet (PS-LV), qui n’ont pas réussi à obtenir suffisamment de voix.

/LT