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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Jongny: Quatre élus pour compléter la Municipalité en vue de la prochaine législature

Le deuxième tour des élections communales a permis de désigner les quatre membres restants de l’exécutif de Jongny. Les électeurs ont choisi un équilibre entre sortants et nouveaux candidats pour former la nouvelle Municipalité.

Après un premier tour marqué par la réélection de la syndique sortante Nicole Pointet avec 51 % des suffrages, les électeurs de Jongny ont finalisé la composition de la Municipalité lors du second tour. Les quatre sièges restants ont été attribués aux nouveaux élus Christian Berdoz et Pierrick Wulliamoz pour Jongny2026.ch, ainsi qu’aux sortantes Caroline Genovese et Dominique Pittet pour Ensemble pour demain.

Ils ont devancé Markus Reinhart, Sylvie Ferrari, et les sortants Céline Murisier et Jean-Luc Sansonnens, qui n’ont pas réussi à obtenir un siège.

/LT