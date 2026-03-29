RC - Dernières infos

ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Chardonne: Yannik Vallotton et les élus PLR rejoignent la syndique à Chardonne

À Chardonne, le deuxième tour des élections communales vaudoise a permis de compléter les trois derniers sièges vacants au sein de l’exécutif. Yannik Vallotton (CSP), Yves Genton et Marc Payot (PLR) rejoignent la syndique Maria Alice Reymond, déjà élue à l’issu du premier tour, pour composer la nouvelle Municipalité.

Après un premier tour marqué par la réélection de la syndique Maria Alice Reymond avec près de 70 % des suffrages, les électeurs de Chardonne ont finalisé le renouvellement de la Municipalité lors du second tour dimanche. Les trois sièges restants ont été attribués à Yannik Vallotton pour le CSP, ainsi qu’Yves Genton et Marc Payot pour le PLR.

Ils ont devancé le sortant Jean-Luc Ducret, (LibreetEngagé), et Christophe Haton (GCI), qui n’ont pas réussi à obtenir suffisamment de voix.

/LT