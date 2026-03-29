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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Blonay-St-Légier : Après un ballotage général à l’issu du premier tour, la Municipalité est désormais complète

Le deuxième tour des élections communales a permis de pourvoir les sept sièges de l’exécutif de Blonay–Saint-Légier. Les électeurs ont choisi une équipe mixte mêlant expérience et renouvellement.

À Blonay–Saint-Légier, le second tour a permis de finaliser la composition de la Municipalité après un premier tour marqué par un ballotage général. Au second, Les électeurs ont porté au pouvoir Charles Morard et Yves François (UCBSL), Stéphane Krebs (CA), Jacques Chevaley, le sortant Bernard Degex et Carole Schluchter Spori (PLR), ainsi que la sortante Laura Ferilli (PSLV).

Cette nouvelle équipe reflète un équilibre entre continuité et renouveau : plusieurs élus sortants conservent leur mandat, tandis que de nouveaux visages font leur entrée au sein de l’exécutif. Notez que le syndic sortant Alain Bovay ne s’est pas représenté, et la sortante Sara Lisé n’a pas été réélu.

/LT