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ECVD26 – Résultat du 2ème tour à Aigle: les sortants confirment leur place

Le second tour des élections communales a permis de pourvoir les trois derniers sièges de l’exécutif aiglon. Tous reviennent à des sortants, confirmant la confiance de la population dans l’équipe en place.

À Aigle, les résultats du second tour sont venus compléter la Municipalité. Les sièges restants ont été attribués à Jean-Luc Duroux (Démarche Citoyenne), Fabrice Cottier (PLR) et Maude Allora (AlternativeS). Ils rejoignent le syndic sortant Grégory Devaud (PLR) et Stéphane Montangero (PS), déjà réélus lors du premier tour.

Ainsi, le conseil municipal d’Aigle est désormais au complet. Il aura donc le même visage pour la prochaine législature.

/LT