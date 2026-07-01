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Ecône : contre l’avis du Pape, la Fraternité Saint-Pie X a consacré quatre évêques

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) basée à Ecône en Valais a consacré mercredi matin quatre nouveaux évêques contre l’avis du Pape Léon XIV en présence de milliers de fidèles en provenance du monde entier.

Selon le Saint Père, cette initiative constituerait un schisme avec Rome et entraînerait une excommunication automatique des évêques.

Fondée en 1970 par l’évêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité rejette les évolutions modernes de l’Église depuis le Concile Vatican II, qui a profondément transformé l’institution. Ses fidèles sont attachés à une interprétation stricte de la tradition doctrinale et liturgique, notamment la messe de rite « tridentin », qui se caractérise par l’usage du latin et un prêtre officiant orienté vers l’orient liturgique (ad orientem).

Des milliers de fidèles en provenance du monde entier ont suivi les consécrations d’évêques. Crédit : FSSPX

En 1988, le Pape Jean-Paul II avait déjà lancé un appel similaire à la Fraternité pour la dissuader d’ordonner de nouveaux évêques, en vain. Cette ordination avait alors entraîné une excommunication immédiate, qui avait été levée en 2009 par le Pape Benoît XVI.

La FSSPX est composée d’environ 500’000 à 600’000 fidèles implantés dans plus de 77 pays.

ATS/ADC