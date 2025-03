RC - Dernières infos

École à la montagne : Vevey mise sur l’avenir de son mythique Chalet de la Cheneau

La ville de Vevey va investir plus de 8 millions de francs pour conserver son école à la montagne.

Après 62 ans de camps scolaires et le passage de plus de 50’000 élèves veveysans, l’emblématique « Chalet de la Cheneau » à Château d’Oex va enfin bénéficier d’une refonte complète. Propriété de la commune, la bâtisse du 18ème siècle conservera sa façade historique en madriers tout bénéficiant d’une remise aux normes de sécurité, de performance énergétique et de confort.

Le chantier permettra au lieu d’accueillir deux classes de 24 enfants et six accompagnants en toute saison. Pour Laurie Willommet, municipale en charge de l’éducation et du sport pour la Ville de Vevey, l’école à la montagne possède de nombreuses vertus.

Les camps scolaires veveysans au Chalet de la Cheneau de Château-d’Oex reprendront au printemps 2026 avec de nombreuses activités en plein air.