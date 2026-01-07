RC - Dernières infos

Éboulement à Leysin: un secteur du domaine skiable fermé par mesure de sécurité

À la suite d’un éboulement survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier, une partie du domaine skiable de Leysin est temporairement fermée. La sécurité des usagers est au cœur des priorités des exploitants.

La direction de Télé-Leysin-les Mosses-La Lécherette (TLML) annonce la fermeture momentanée de plusieurs installations du domaine skiable de Leysin. En cause : un éboulement survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026, ayant conduit les exploitants à prendre des mesures de sécurité immédiates.

Sont concernés par cette fermeture le secteur de Chaux de Mont, le Snowpark, la Yourte Free Style ainsi que le télésiège Aï Chaux de Mont. La décision a été prise afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers du domaine.

Des études sont actuellement en cours pour évaluer la stabilité de la falaise ainsi que les conditions nécessaires à une remise en service fiable et sécurisée du télésiège. Aucune date de réouverture n’a pour l’heure été communiquée.

La direction précise toutefois que, malgré cette fermeture partielle, le domaine skiable reste largement accessible : 40 kilomètres de pistes et 9 remontées mécaniques demeurent ouverts au public.

/comm-jga