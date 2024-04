RC - Dernières infos

Du vélo sur neige aux Crosets

La 3ème édition du « Bike On Snow» se déroulera ce samedi aux Crosets.

Organisée par les membres du « Bike And Sound » et du « Illiez Bike Club », la manifestation proposera aux participants de s’élancer à vélo depuis la piste de ski des Mossettes. Une course sportive destinée à tous les amoureux de sensations fortes et qui pour la première fois sera ouverte au moins de 16 ans. A noter que l’événement s’accompagnera d’un slalom organisé par le ski team Dents du Midi ainsi que d’un « waterslide » proposé par la Jeunesse de la Vallée d’Illiez.

Thierry Favre, responsable de la course de vélo

Pour plus d’infos : www.bikeandsoundfestival.ch