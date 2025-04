RC - Dernières infos

Du théâtre au service de la prévention des arnaques à La Tour-de-Peilz

L’Escale à La Tour-de-Peilz est un centre de loisir pour séniors assez unique en son genre. Il propose environ 80 activités par année à ses plus de 1100 membres du troisième et quatrième âge.

Voyages, cours de yoga, massages il y en a pour tous les goûts et la cafétéria du centre est un véritable lieu de rencontre favorisant les échanges et la vie sociale. Parmi les activités proposées par l’Escale, il y a aussi une troupe de théâtre, on en parle avec le directeur des lieux Damien Schmütz.

Le spectacle Carambouill’âges est à découvrir du 24 avril au 8 mai à l’Escale, à la Tour-de-Peilz. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l’Escale.

Selon les statistiques de la Police Cantonale Vaudoise, de plus en plus d’arnaques aux personnes âgées sévissent dans la région de la Riviera. La police rappelle de faire preuve de vigilance par ce message : Choc + Argent = Arnaque.