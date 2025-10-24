RC - Dernières infos

Du rock, du blues…à la sauce chablaisienne!

Le groupe chablaisien « Drive » vient de sortir  son premier album 4 titres intitulé « Horizonville ».

Fondé en 2022, ce combo puise son énergie dans le blues rock des années 60, 70, 80…bref, du bon rock teinté de pop!

Julien Richard, batteur du groupe Drive.

24 octobre 2025

