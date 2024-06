RC - Dernières infos

Du mouvement pour le CMS Bas-Valais

Le CMS Bas-Valais entre dans une nouvelle ère. A Vouvry et Troistorrents, ces structures vont déménager ce mois-ci, et à Monthey les mouvements sont attendus pour mars 2025.



Le CMS Bas-Valais va déménager ses locaux de Monthey et de Troistorrents entre la fin de ce mois de juin et mars 2025. A Vouvry, le remaniement s’est fait cette semaine. Au printemps prochain, le siège basé à Monthey quittera ses locaux traditionnels du « Cotterg », pour un lieu d’accueil en cours de construction, situé à proximité, sur l’Avenue de France. Le coût de ce déménagement sera de 7 millions de francs, supporté à 70% par le Canton du Valais et 30% par les communes. Les raisons de ces évolutions sont multiples. Gérard Moulin, directeur du CMS Bas-Valais.

Pour rappel, le Centre Médico-Social du Bas-Valais, réparti sur quatre sites dans les districts de Monthey et de Saint-Maurice, emploie 300 personnes et assume des prestations d’aide sociale et de soins à domicile.

Guillaume Abbey