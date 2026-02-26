RC - Dernières infos

Du haut de ses 15 ans et de ses succès, la Saint-Légerine Or Shatil se profile comme l’une des meilleures joueuses d’échecs au monde

A 15 ans seulement, Or Shatil, habitante de Saint-Légier, tutoie déjà les meilleurs joueurs d’échecs internationaux. Actuellement classée 18ème du top 100 féminin mondial U20 et 1ère Europe chez les filles U18, la jeune stratège aborde sa nouvelle saison avec confiance et enthousiasme.

Et pour cause, la Saint-Légerine n’a cessé de rafler les titres et les prix l’année dernière en individuel ou en équipe de Suisse. « Ma saison a débuté sur les chapeaux de roue avec l’obtention en mars de mon Woman International Master (WIM), le titre de Maître International Féminin, qui reconnaît mon haut niveau. »

Suivront une médaille d’or en équipe helvétique en mai à la Coupe Mitropa en Slovaquie ainsi qu’une entrée réussie au tournoi de Batumi en Géorgie. Puis fin 2025, la consécration : elle décroche le prix de la meilleure dame de la 53ème mythique « Rilton Cup » en Suède et le titre de Maître de la Fédération d’échecs. Des résultats exceptionnels qui ne sont pas le fruit du hasard mais bien d’un travail acharné et de nombreux sacrifices. « En parallèle de l’école, je m’astreins à des entraînements intensifs. Jusqu’à plus de quatre heures par jour, soit 30 heures par semaine. », nous confie Or Shatil.

Un travail d’équipe

Car il faut dire que les tournois sont d’une très grande exigence, surtout pour une jeune fille qui choisit sciemment de se rendre dans des tournois majoritairement masculins avec un niveau élevé pour engranger un maximum d’expérience. « J’affronte chaque jour un adversaire dans une longue partie qui peut prendre jusqu’à 5 heures, et ce durant une semaine ou plus. Ce rythme effréné demande une grande préparation tactique de ma part et le respect d’une hygiène irréprochable pour rester lucide et efficace. »

Pour tenir sur le long cours et réitérer ces prouesses, la discipline et l’étude de livres spécialisés sont de mise. « Je suis épaulée au quotidien par mon papa qui dédie ses semaines à ma préparation physique et mentale. La veille d’une partie, il passe sa nuit à analyser l’adversaire et à concocter ma théorie. C’est un véritable travail d’équipe, rien ne doit être laissé au hasard. »

Un rêve rapidement devenu réalité

En intégrant début 2025 la Fédération Suisse d’Echecs, Or Shatil est devenue la plus jeune joueuse de l’équipe nationale. Un honneur pour cette jeune fille qui côtoie désormais régulièrement la championne du monde Alexandra Kosteniouk, première du classement helvétique ainsi que le reste de ses coéquipières d’origine internationale. « Alexandra m’a longtemps inspiré et aujourd’hui je peux jouer et discuter avec, c’est incroyable. C’est surtout très enrichissant pour la suite de mon parcours et je suis fière de la talonner au classement national avec une deuxième position. »

Un style de jeu en évolution

Pour tirer son épingle du jeu et surprendre ses adversaires, Or Shatil adopte un style qu’elle décrit volontiers comme « offensif et actif », bien qu’encore en évolution. Selon elle, il est essentiel de diversifier ses tactiques en s’imprégnant de nombreux modèles pour rester imprévisible : « Je veux marcher dans les pas des Grands Maîtres d’échecs qui ont marqué l’histoire comme la polonaise Judit Polgár ou le russe Garry Kasparov qui m’inspirent beaucoup. Mon rêve est d’atteindre un jour ce niveau et d’en faire ma carrière. Mon papa et moi y croyons. C’est un pari sur l’avenir. »

Avec un score Elo supérieur à 2300, c’est-à-dire un niveau de jeu très élevé, la jeune Or Shatil a toutes les raisons de croire en ses capacités. Elle se mesurera dans deux semaines aux meilleurs tacticiens lors du tournoi de Budapest (Budapest Spring Festival). Une compétition hors-norme essentielle pour l’israëlo-suisse en perspective de sa participation aux Olympiades d’échecs en Ouzbékistan en septembre prochain et de son ambition de décrocher cette année le titre de Grand-Maître Féminin (WGM).

Interview complète avec Or Shatil :

Récapitulatif des Classements internationaux et nationaux (février 2026) :

1re en Europe chez les filles de 18 ans et moins (U18)

5e au monde chez les filles de 16 ans et moins (U16)

2e en Suisse, toutes catégories confondues (femmes)

1re en Suisse chez les garçons de 16 ans et moins (U16)

1re en Suisse chez les filles de 20 ans et moins (U20)

Antoni Da Campo