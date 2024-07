RC - Dernières infos

Du changement au conseil d’administration de CCM SA pour la réouverture du 2m2c

Le Conseil d’administration de CCM SA, chargé de l’exploitation du 2m2c, s’élargit avec l’intégration de nouveaux partenaires privés et régionaux. Des nominations qui visent à renforcer la préparation de la réouverture et la valorisation future du centre de congrès de Montreux.

Le Conseil d’administration de CCM SA, société exploitant le Centre de congrès et d’expositions 2m2c à Montreux, s’élargit. Christoph Sturny de Montreux-Vevey Tourisme, Bernard Schmid de Promove, et Michael Smithuis du Fairmont Le Montreux Palace rejoignent le CA. La Commune de Montreux, actionnaire unique, conserve la majorité avec le renouvellement des mandats de ses représentants. Ces changements visent à préparer la réouverture et la valorisation du 2m2c, en collaboration avec Montreux-Vevey Tourisme pour promouvoir les événements MICE.