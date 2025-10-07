RC - Dernières infos

Du Bois qui Chante au Pays-d’Enhaut

Laisser les vibrations du bois s’exprimer pour le plus grand bonheur des mélomanes : c’est l’objectif du Festival « Le Bois qui Chante ».

Du 10 au 19 octobre Château-d’Oex et le Pays-d’Enhaut s’apprêtent à laisser les instruments à cordes remplir nos cœurs à l’occasion du 25ème anniversaire de ce festival qui offre dix jours de découvertes musicales. Un quart de siècle qui correspond aussi à une première pour sa Directrice artistique, Valentina Rebaudo.

www.bois-qui-chante.ch