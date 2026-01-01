RC - Dernières infos

« Drame sans précédent » : le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer revient sur la tragédie de Crans-Montana

Le canton du Valais et la Suisse sont en deuil en ce jour de l’An. « Plusieurs dizaines » de personnes sont « présumées décédées » à la suite de l’incendie qui a détruit le bar « Le Constellation » au centre de la station dans la nuit de Nouvel An à Crans-Montana, a annoncé ce matin le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler.

Les autorités déplorent une centaine de blessés, souvent en situation critique, et assurent que toutes les victimes ont pu être prises en charge dans les hôpitaux valaisans, dont celui de Martigny et de Rennaz ainsi que ceux de Lausanne, Genève ou encore Zürich. Les motivations terroristes sont écartées alors que la piste de l’incendie est privilégiée car l’explosion est survenue après le départ du feu à l’intérieur de l’immeuble selon les premiers éléments de l’enquête. Les explications de Stéphane Ganzer, conseiller d’Etat en charge de la sécurité et ancien pompier.

Dans la station, les scènes de chaos ont rapidement laissé place à des actes de bravoure et d’empathie vis-à-vis des nombreuses victimes. Stéphane Ganzer salue notamment une coopération exemplaire des services d’urgence durant toute la nuit.

Parmi les dizaines de morts potentiels, le commandant de la police cantonale valaisanne Frédéric Gisler estime que la présence de victimes de nationalités internationales est fortement probable. A l’heure actuelle, deux blessées d’origine française ont été prises en charge. L’enquête suit son cours et de nouveaux éléments seront dévoilés ces prochaines heures et ces prochains jours.

Les autorités rappellent qu’une helpline est disponible pour les familles au 0848 112 117.

Antoni Da Campo