RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana : une quarantaine de personnes réunies à Monthey en hommage aux victimes

Malgré la pluie, une quarantaine de personnes s’est réunie jeudi soir à Monthey, devant l’Église. Formant une chaîne humaine, elles ont ensuite entamé une marche blanche en hommage aux victimes de Crans-Montana, à la veille de la journée de deuil national.

Ni le froid, ni la pluie n’ont dissuadé la quarantaine de personnes venue rendre hommage aux victimes de Crans-Montana, jeudi soir devant l’Église de Monthey. Parmi elles, Sarah, initiatrice de cette marche blanche, s’est dite touchée par la mobilisation malgré les intempéries : « Même à seulement quatre, on aurait pu se serrer dans les bras. » La Chablaisienne avait lancé un appel sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt, après un premier rassemblement dimanche à Monthey, qui avait réuni plus de 150 participants.

Solidarité avec « ceux qui ont vécu un drame »

Une semaine après l’incendie du bar Le Constellation, qui a causé la mort de 40 personnes et blessé 116 autres, et à la veille d’une journée de deuil national, Sarah avait donnée rendez-vous à 18h devant l’église de Monthey. L’objectif : former une chaine humaine, entamer une marche blanche et déployer une banderole sur laquelle était écrit : « Nous sommes unis main dans la main, cœur contre cœur, pour les victimes de Crans-Montana. Force et courage à tous ». Dans le cortège, Marie-Chantal, visiblement émue, est venue exprimer sa solidarité envers « ceux qui ont vécu un drame », confie-t-elle.

Une souffrance impossible à mesurer

Hormis un peu de musique accompagnant la marche blanche, le silence dominait. Seul le cliquetis des gouttes de pluie sur les parapluies et les vestes laissait deviner que nous nous trouvions en plein air. Une communion respectueuse en mémoire des victimes de l’une des plus grandes tragédies qu’ait connue le pays, un drame qui a profondément ému plus d’un participant, parfois jusqu’aux larmes. Pour Patrick, père de trois enfants, il était essentiel de témoigner sa solidarité envers les victimes, leurs proches et les secouristes.

A l’issue de cette marche silencieuse, des stylos ont été mis à disposition des participants, leur permettant d’écrire quelques mots de soutien sur des banderoles. Celles-ci sont destinées aux victimes, et plus largement à toutes celles et ceux qui souffrent de ce drame. La soirée s’est achevée par un moment de recueillement, mettant un point final aux hommages.

Ce rassemblement faisait suite à une première marche, dimanche dernier, qui avait réuni plus de 150 personnes. Il s’agissait donc du deuxième hommage organisé dans la ville chablaisienne.

A noter que vendredi 9 janvier 2026, jour de deuil national, un hommage officiel aux victimes, fermé au public, réunira les présidents français et italien ainsi que le Conseil fédéral à Martigny. Plusieurs moments de recueillement auront lieu dans le Chablais tout au long de la journée.

Après la marche silencieuse, les participants ont écrit des messages de soutien sur des banderoles destinées aux victimes et à leurs proches. © Radio Chablais.

Guillaume Abbey