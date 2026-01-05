RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana : toutes les victimes blessées ont été identifiées

À la suite de l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, à Crans-Montana, l’ensemble des personnes blessées a désormais pu être formellement identifié.

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, en collaboration avec le dispositif DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale, ont permis d’identifier les 116 personnes blessées lors de l’incendie survenu le 1er janvier 2026. Parmi elles, 83 sont toujours hospitalisées.

Les blessés sont de multiples nationalités, principalement suisses et françaises, mais aussi italiennes, polonaises, belges, portugaises, tchèques, serbes, ainsi qu’australienne, bosnienne, congolaise et luxembourgeoise. Quatre hommes possèdent une double nationalité.

Les autorités précisent que le chiffre initialement communiqué de 119 blessés a été corrigé : trois personnes admises aux urgences cette nuit-là n’étaient en réalité pas liées à l’événement.

Par respect pour les proches, aucune autre information ne sera communiquée.

