Drame de Crans-Montana: plusieurs ressources existent pour aider les jeunes à parler de cet événement

Quelques jours après le drame de Crans-Montana, l’heure est au recueillement et à l’émotion. Une journée de deuil national aura lieu ce vendredi dans toute la suisse. Pour tous ceux, notamment les adolescents et jeunes adultes que cet événement a touché de près ou de loin, un seul mot d’ordre: en parler.

Et pour en parler, les adolescents et jeunes adultes ont plusieurs ressources à disposition. Mais aussi leurs proches, leurs parents, ou encore même les copains de classe. L’idée, c’est de pouvoir extérioriser ses sentiments comme l’explique la porte-parole de la fondation Pro Juventute, Anne-Florence Desbois.

Les parents ont également un rôle à jouer, après des jeunes, mais aussi des plus jeunes, qui ont peut être plus de peine à comprendre ce qui se passe et l’importance d’un tel événement. Pour cela, ils peuvent mettre en place des moments de parole, de discussion pour réussir à traverser ces moments. Anne-Florence Desbois.

L’entretien complet avec Anne-Florence Desbois est à retrouver ci-dessous.

Ressources d’aide et de soutien

Pour les jeunes et jeunes adultes

ciao.ch (11-20 ans) et ontécoute.ch (18-25 ans) : des professionnel·le·s répondent gratuitement et anonymement aux questions. (11-20 ans) et(18-25 ans) : des professionnel·le·s répondent gratuitement et anonymement aux questions.

– Le 147: ligne d’écoute pour les jeunes 24h/24 7j/7 par téléphone, whatsApp et e-mail.