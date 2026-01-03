RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana: les corps de quatre victimes suisses identifiés et remis à leurs familles

Les corps de quatre victimes de l’incendie de Crans-Montana ont pu être identifiés, a annoncé samedi la police cantonale valaisanne. Il s’agit de deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et de deux Suisses de 18 et 16 ans. Les corps ont été remis à leurs familles.

La police cantonale valaisanne a annoncé samedi l’identification de quatre victimes de l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar « Le Constellation » à Crans-Montana. Il s’agit de deux jeunes femmes âgées de 21 et 16 ans et de deux jeunes hommes de 18 et 16 ans, tous de nationalité suisse.

Les dépouilles ont été restituées à leurs familles. Les autorités précisent que les procédures d’identification se poursuivent pour les autres victimes, l’enquête restant une priorité absolue.

Le drame a fait 40 morts et 119 blessés selon le dernier bilan officiel.

ATS/TN