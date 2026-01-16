RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana : Le mémorial déplacé vers la chapelle Saint-Christophe

Installé après la tragédie du 1er janvier 2026, le mémorial de Crans-Montana sera déplacé la semaine prochaine afin de garantir un recueillement dans des conditions de calme et de sécurité. Il sera réinstallé sur la Place du Scandia, à proximité de la chapelle Saint-Christophe.

Mis en place dans les jours qui ont suivi le drame, le mémorial se trouve actuellement au croisement de la Rue Centrale et de la Rue du Pas-de-l’Ours, un emplacement très fréquenté. De nombreuses personnes s’y rendent quotidiennement pour se recueillir, déposer des fleurs ou laisser un message dans le livre de condoléances.

Face à cette affluence et aux contraintes liées à la circulation, la police a recommandé à la Commune de Crans-Montana de privilégier un lieu plus adapté. Le Conseil communal a ainsi décidé de déplacer le mémorial de quelques centaines de mètres, sur la Place du Scandia, à côté de la chapelle Saint-Christophe. Ce nouvel emplacement, situé au cœur de la station, offre un espace plus calme et sécurisé, tout en restant facilement accessible pour les personnes souhaitant honorer la mémoire des victimes.

/LT