Drame de Crans-Montana: le gérant du bar mis en détention provisoire

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar « Le Constellation » en détention préventive, à la suite de l’incendie du 1er janvier. La décision a été prise à la suite de l’audition de ce jour des époux, gérants du lieu. Sa femme reste libre.

L’audition des deux gérants aura duré 6 heures. Jessica Moretti ressort libre, son compagnon Jacques Moretti reste en détention provisoire, le Ministère public invoque dans un communiqué un risque de fuite pour justifier cette mesure.

Trois procureures ont mené les débats, dont Catherine Seppey (chargée de l’enquête) et Beatrice Pilloud. Les questions liées proprement au drame seront éclaircies prochainement. Plusieurs avocats de victimes ont pu assister à ces auditions.

Attendue par les journalistes à sa sortie, Jessica Moretti a tenu à présenter ses excuses. « Mes pensées constantes vont vers les victimes. C’est une tragédie inimaginable et ça s’est passé dans notre établissement. Je peux m’excuser pour toutes les victimes et les personnes qui se battent encore aujourd’hui », a-t-elle déclaré selon des images publiées sur le site de Léman Bleu. Ses avocats se sont refusés à tout commentaire.

ATS/LJ