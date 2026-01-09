RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana: la Suisse rend hommage

Les familles et les proches des victimes de Crans-Montana ont rendu hommage aujourd’hui, lors de la cérémonie officielle qui se tenait à Martigny ce vendredi.

Une cérémonie qui réunissait près de 700 invités, des officiels, des secouristes, mais aussi de nombreuses personnalités politiques. Parmi eux, le président du Conseil d’Etat valaisan, Mathias Reynard et le président de la Confédération Guy Parmelin, les seuls hommes politiques qui ont pris la parole. Des représentants politiques d’une trentaine d’Etats, de l’Union Européenne et du Parlement européen était également présents, dont les présidents français Emmanuel Macron et italien Sergio Mattarella.

« La moindre des choses que l’on puisse faire, c’est présenter les excuses de toute la communauté »

Très ému, Mathias Reynard s’est adressé aux proches des victimes dans son discours, en déclarant que « des jeunes ont perdu la vie, sans que rien dans tout cela ne soit de leur faute ». Et de continuer: « Alors nous, comme adultes, nous comme responsables politiques, la moindre des choses que l’on puisse faire, c’est de présenter des excuses au nom de toute la communauté ». Le président du Conseil d’Etat valaisan a conclu en citant Albert Camus qui, « au milieu de l’hiver », disait avoir trouvé « un invincible été ». Il a dit souhaiter que chaque personne touchée par le drame puisse trouver cette « force intérieure et silencieuse ».

Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est aussi exprimé en relevant que « notre pays est « consterné » face à cette tragédie ». Il a également parlé d’un « jour d’anticipation » pour les autorités qui devront « impérieusement tirer tous les enseignements » de cette tragédie et garantir la sécurité dans les établissements publics. Le Vaudois a aussi mentionné la justice qui, « sans retard ni complaisance », devra dévoiler « les manquements au grand jour et les sanctionner ».

Le message de trois jeunes à l’attention de la jeunesse

Trois collégiens présents à Crans Montana la nuit du drame ont tenu à adresser un message à la jeunesse lors de cette cérémonie.

« Nous ne pourrons jamais oublier ce que nous avons vu ce soir-là, ces images insoutenables, ces scènes d’apocalypse. Mais nous devons transformer ce drame en force », a relevé l’une d’elles. « A vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus, à vos voix remplacées par le silence. Pour les familles, faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine ». « N’attendons plus pour dire à nos proches qu’on les aime. Il faut vivre intensément, ici et maintenant », a-t-elle conclu. Une autre jeune a appelé la jeunesse à « continuer de croire en ce qui la fait vibrer », à « rester forte et debout » même si cette génération doit vivre « dans un monde fragile, dur et injuste ». Elle a appelé à « profiter de chaque instant tant que le soleil brille ». Les trois ont quitté la scène sous les applaudissements des personnes présentes au CERM de Martigny.

La Suisse s’est arrêtée à 14h

Une cérémonie rediffusée en direct dans de nombreux lieux en Suisse, notamment à Crans-Montana. A 14h, tous ont observé une minute de silence en hommage aux 40 victimes de cet incendie. Les cloches des églises ont retenti dans tout le pays. Les gares se sont arrêtées durant une minute, les transports publics ont marqué un temps d’arrêt.

LJ/ATS