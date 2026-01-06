RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana: la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider remercie le personnel de l’Hôpital du Valais

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’est rendue ce mardi à l’Hôpital de Sion avec l’objectif de remercier le personnel médico-soignant pour son engagement lors de l’incendie de Crans-Montana.

Cinq jours après l’incendie de Crans-Montana, Elisabeth Baume-Schneider en a également profité pour exprimer son soutien aux patients.

A la suite de sa visite, un point presse a été organisé, en compagnie notamment, du président du Conseil d’Etat valaisan. Mathias Reynard a rappelé que 83 personnes ont été réparties entre l’Hôpital du Valais, d’autres hôpitaux suisses et 46 d’entre eux se trouvent dans établissements hospitaliers étrangers. Il a également déclaré que l’Hôpital du Valais entre maintenant dans une deuxième phase de prise en charge, « lorsque certains grands brûlés reviendront pour la suite de leur traitement et pour leur réadaptation ».

Le directeur général de l’Hôpital du Valais Eric Bonvin a fait le point sur la situation sanitaire de l’Hôpital de Sion. Il indique ainsi qu’actuellement, 12 patients sont hospitalisés au sein de l’établissement valaisan. 4 sont encore aux soins intensifs, mais ont été extubés lundi. L’hôpital de Sierre a accueilli 8 patients, pour des soins de chirurgie plastique.

