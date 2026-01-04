RC - Dernières infos

Drame de Crans-Montana: investigations et deuil national

Les services compétents s’affairent à l’identification des victimes. Huit corps ont été identifiés, a annoncé hier la police valaisanne. Il s’agit de quatre Suisses et quatre Suissesses âgées de 16 à 24 ans.

Par ailleurs, les autorités communales de Crans-Montana ont remis le dossier concernant les contrôles effectués dans le bar au Ministère public. Il est en cours d’analyse. La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, précise la commune.

La commune a de plus décidé de se porter partie civile dans la procédure pénale. Cela lui permettra d’apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits, précise le communiqué de la Municipalité.

Enfin la Confédération prévoit, en collaboration avec les Eglises suisses, une journée de deuil national le vendredi 9 janvier, C’est ce que déclare le président de la Confédération Guy Parmelin dans la presse alémanique ce dimanche.

Les cloches des églises sonneront vendredi prochain à 14 heures dans toute la Suisse, en signe de solidarité nationale. Une minute de silence est en outre prévue à ce moment-là, a déclaré le président de la Confédération.

La minute de silence et la sonnerie des cloches d’église doivent avoir lieu en même temps que le début de la cérémonie funèbre à Crans-Montana.