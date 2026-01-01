RC - Dernières infos

Drame à Crans-Montana : le canton de Vaud apporte son soutien au Valais dans la prise en charge des victimes

Le canton de Vaud a exprimé sa solidarité avec le Valais jeudi, suite à l’incendie meurtrier de Crans-Montana (VS). Il assure « tout mettre en oeuvre » pour soutenir les autorités valaisannes dans la gestion de cette catastrophe.

Les hôpitaux vaudois, en particulier le CHUV et l’Hôpital Riviera-Chablais, prennent déjà en charge plusieurs patients, âgés en majorité de 16 à 26 ans. Les autorités sanitaires ont mobilisé et envoyé sur place le poste médical avancé, ainsi que la cellule psychologique vaudoise. Une vingtaine d’ambulances vaudoises ont également été déployées.

Pas moins de 22 victimes brûlées graves sont actuellement traitées au CHUV, tandis que l’hôpital universitaire de Zurich en accueille pour l’heure plus d’une douzaine.

Les victimes ont été transportées à Lausanne par hélicoptère, notamment ceux de la Rega. Elles sont prises en charge au Centre romand des brûlés au CHUV et dans les unités de soins critiques adultes et enfants.

Pour l’heure, tous les patients prévus ont été pris en charge et aucun autre blessé ne devrait arriver au CHUV dans les prochaines heures. Des transferts depuis d’autres hôpitaux sont toutefois encore possibles.

Equipes supplémentaires

« Nous avons été avertis par le Valais avant l’arrivée des patients et avons dû opérer des mutations pour faire de la place. Nous avons mobilisé des équipes supplémentaires et mis en place un dispositif de crise », détaille la directrice du CHUV Claire Charmet dans le 12h30 de la RTS.

Pour l’heure, les urgences adultes et enfants fonctionnent de façon normale et les patients peuvent se présenter au CHUV s’ils en ont besoin. « Concernant le reste de l’hôpital, nous avons mobilisé toutes les places critiques dont on pouvait disposer », explique la directrice.

« Nous ferons un bilan dans les prochaines 24 heures pour savoir combien de temps on tient, pour voir si les patients restent là, si certains patients étrangers peuvent être transférés dans un centre de grands brûlés dans leur pays d’origine, ou si nous devons redimensionner le dispositif du CHUV », détaille encore Mme Charmet.

Patients en cours d’évaluation

Il est trop tôt à l’heure actuelle pour se prononcer sur la gravité des blessures, souligne la directrice. Les patients sont en cours d’évaluation par les médecins.

Le centre de tri en Valais a effectué un premier tri des patients. En fonction du niveau de gravité et du type d’atteinte, ils ont ensuite été répartis dans les centres qui disposaient des ressources nécessaires.

La Police cantonale vaudoise a également envoyé ses spécialistes afin d’appuyer l’action de la Police cantonale valaisanne. Par ailleurs, les conseillers d’Etat Rebecca Ruiz et Vassilis Venizelos « ont pris contact avec leurs homologues valaisans afin de leur réaffirmer l’entier soutien et l’engagement du canton de Vaud ».

Les autorités rappellent qu’une helpline est disponible pour les familles au 0848 112 117.

ATS