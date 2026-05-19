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Don du sang: action originale en collaboration avec le groupe Metallica. Reportage à Aigle

« Transfusion CRS Suisse », l’institution qui veille à l’approvisionnement de la Suisse en sang, s’associe cette semaine au groupe de rock Metallica et sa fondation, pour la « Metallica week ».

Durant toute cette semaine chaque donneur se verra remettre un t-shirt collector à l’effigie du groupe à l’occasion de son unique concert en Suisse la semaine prochaine. Une action qui souligne que décibels rock et solidarité font bon ménage, comme le relève Véronique Coppey-Uster, chargée de communication Vaud-Valais pour Transfusion CRS Suisse, rencontrée au centre de collecte de dons de sang à Aigle.

jedonnemonsang.ch

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