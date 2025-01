RC - Dernières infos

District de St-Maurice: le programme de la liste du PLR

Le 2 mars prochains, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.

Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour la vision et les ambitions des différents partis engagés dans la course à la députation. Aujourd’hui, place au PLR de Saint-Maurice qui compte bien se battre pour obtenir le sixième et nouveau siège du district. Antoni Da Campo a rencontré Martial Gay, président libéral-radical agaunois, pour aborder les enjeux de la prochaine législature et tirer le bilan des quatre dernières années.

PLR. LES LIBÉRAUX-RADICAUX – District de St-Maurice

Député(e)s:

x.1 REVAZ Damien, député, St-Maurice

x.2 CLAVIEN Jean-Yves, conseiller communal, Dorénaz

x.3 PANNATIER Sandra, resp. rég. Emera, Vernayaz

x.4 ROSSET Dimitri, collaborateur scientifique, Salvan

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 JORDAN Camille, étudiante, Evionnaz

x.2 JORDAN Sylvain, chef-adj. SECO, Massongex

x.3 PIASENTA Florian, hôtelier, président de Salvan