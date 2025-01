RC - Dernières infos

District de Saint-Maurice : le PS présente ses ambitions et ses candidats

À un mois des élections cantonales, le Parti socialiste du district de Saint-Maurice mise sur des mesures sociales fortes pour convaincre les électeurs. Alexandre Bochatey, candidat et porte-parole de la liste, détaille les enjeux de cette campagne et dresse le portrait des candidats engagés.

À un mois du scrutin du 2 mars, les candidats poursuivent leur mobilisation sur le terrain. Chaque jour, nous vous proposons un focus sur les forces en présence. Aujourd’hui, place au Parti socialiste du district de Saint-Maurice, qui ambitionne de renforcer son ancrage au Grand Conseil et de défendre des mesures sociales fortes pour la prochaine législature.

Rencontre avec Alexandre Bochatey, candidat et porte-parole de la liste. Il nous présente les enjeux portés par son parti et dresse le portrait des candidats engagés dans la course aux élections :