District de Saint-Maurice : le PLR présente son programme et ses ambitions

Quelques mois après les élections communales, la nouvelle saison politique valaisanne est déjà relancée.

Le 2 mars prochains, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour la vision et les ambitions des différents partis engagés dans la course à la députation.

Aujourd’hui, place au PLR de Saint-Maurice qui compte bien se battre pour obtenir le sixième et nouveau siège du district. Antoni Da Campo a rencontré Martial Gay, président libéral-radical agaunois, pour aborder les enjeux de la prochaine législature et tirer le bilan des quatre dernières années.

