District de Monthey : présentation de la liste du Parti socialiste

Quelques mois après les élections communales, la nouvelle saison politique valaisanne est déjà relancée. Le 2 mars prochain, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour la vision et les ambitions des différents partis engagés dans la course à la députation.

Aujourd’hui, place au Parti Socialiste du district de Monthey. Ludovic Turin est parti à la rencontre d’Olivier Ostrini, candidat à la suppléance et porte-parole de sa liste, pour aborder les enjeux de la prochaine législature. Le Chablaisien a commencé par présenter les personnes qui composent cette liste.

Député(e):

Véronique Chervaz, Députée-suppléante, Conseillère municipale, enseignante,

Collombey-Muraz

Clément Borgeaud, Député-suppléant, Président du PSVR, porte-parole du PSS,

Monthey

Robert Burri, Député, travailleur social à la retraite, Choëx

Blaise Carron, Député, syndicaliste, Monthey

Antigona Berisa, Conseillère municipale, veilleuse dans le socio-éducatif, St-

Gingolph

Aferdita Bogiqi, Conseillère municipale, conseillère en périnatalité, Choëx



Suppléant(e)s :

Olivier Ostrini, Député-suppléant, enseignant, Choëx

Esther Posse, infirmière, Vouvry

Patrick Oberson, superviseur de production, Collombey-Muraz

Marie-Soline Rouvinez, infirmière responsable d’équipe, Monthey

Christian Véliz, travailleur social, Monthey

Elda Weissbrodt, étudiante, Monthey

Ludovic Turin