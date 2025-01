RC - Dernières infos

District de Monthey : présentation de la liste de l’UDC

Quelques mois après les élections communales, la nouvelle saison politique valaisanne est déjà relancée. Le 2 mars prochains, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour la vision et les ambitions des différents partis engagés dans la course à la députation.

Aujourd’hui, place à l’UDC du district de Monthey. Ludovic Turin est parti à la rencontre de Cynthia Trombert, candidate sortante à la députation et présidente de la section UDC du district de Monthey, pour aborder les enjeux de la prochaine législature. La Chablaisienne a commencé par présenter évoquer cette période particulière d’une campagne électorale.

Députation :

Alexandre Cipolla, Député, Troistorrents-Morgins

Damien Raboud, Député-suppléant, Choëx

Cynthia Trombert, Députée, Val-d’Illiez

Philippe Albisser, Ancien municipal, Les Evouettes

Claudy Besse, Conseiller général, Choëx

Romain Gex-Fabry, Conseiller général, Collombey

Jacqueline Nanchen, Conseillère générale, Monthey

André Reiss, Retraité, Val-d’Illiez

Suppléance :

Raphaël Filliez, Député-suppléant, Vionnaz

Jean-Baptiste Udressy, Député-suppléant, Troistorrents

Catherine Carruzzo, Ancienne conseillère générale, Monthey

Marie Crettenand, Étudiante, Muraz

Romane Favre, Assistante juridique, Val-d’Illiez

Alexandre Ginolin, Directeur de production, Monthey

Cyril Marclay, Technicien CVS, Val-d’Illiez

Alexis Udressy, Charpentier, Troistorrents