District de Monthey: le programme de la liste PLR

Dans le cadre des élections au Grand Conseil valaisan du 2 mars prochain, c’est la liste PLR pour le district de Monthey qui est mise en lumière.

Actuellement le PLR occupe 5 sièges à Sion et il présente une liste à 7 candidats députés et 8 candidats députés suppléants. On en parle avec le président PLR du district de Monthey, Xavier Mottet.

PLR. LES LIBÉRAUX-RADICAUX – District de Monthey

Député(e)s:

x.1 TAUSS-CORNUT Sonia, députée, comptable fiduciaire, Port-Valais

x.2 BIRBAUM Thomas, député, conseiller fiscal, Collombey

x.3 COUTURIER Mathieu, député, juriste, Monthey

x.4 MOTTET Xavier, député, directeur de banque, Vionnaz

x.5 RIME Fabienne, députée, infirmière sage-femme indépendante, Monthey

x.6 DUCHOUD Andrea, députée-suppléante, conseillère générale, indépendante, Monthey

x.7 REY-MERMET Christel, directrice RH et administration, Troistorrents

Député(e)s-suppléant(e)s:

x.1 GUERIN Jérôme, député-suppléant, indépendant en gestion administrative et qualité,

Vionnaz

x.2 MERZ Jonathan, député-suppléant, économiste d’entreprise, Troistorrents

x.3 ARLETTAZ Yvan, conseiller général, médecin, Monthey

x.4 BENET Loïc, conseiller communal, ingénieur civil, St-Gingolph

x.5 BRENDLE Christophe, conseiller général, ingénieur en télécommunication, Illarsaz

x.6 DELAVY Eveline, Business Partner RH, Vouvry

x.7 MORISOD Sébastien, économiste d’entreprise, Monthey

x.8 SCALETTA Evelyne, experte en finance et controlling, Muraz