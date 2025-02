RC - Dernières infos

District de Martigny: les Verts dévoilent leurs candidats et leurs ambitions

Le 2 mars prochain, la population valaisanne élira ses représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour, les ambitions et les candidats des différents partis engagés dans ces élections.

Nous vous proposons de découvrir les ambitions, les visions et les objectifs des Verts du district de Martigny. Léa Jornod a rencontré Corinne Rossel, présidente de la section des Verts de la région de Martigny. Elle nous parle des candidats sélectionnés pour cette élection.

Députation :

Mathilde Michellod, députée, thérapeute complémentaire

Serge Darbellay, ingénieur EPFL, conseiller énergétique, Martigny

Léonard Dorsaz, conseiller général, ingénieur agronome EPFZ, Fully

Ludovic Pignat, ingénieur en énergie et techniques environnementales, Martigny

Suppléance:

Christine Pustel, députée-suppléante, infirmière anesthésiste, Ravoire

Christophe Escobar Vaudan, éducateur social, Martigny

Laurence Piaget-Dubuis, éco-artiste, pédagogue par la nature, Martigny

Sophie Pignat Delavy, éducatrice sociale, Martigny

Corinne Rossel Lovisa, essayeur-juré, maman au foyer, Saxon