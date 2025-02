RC - Dernières infos

District de Martigny: les Vert’Libéraux présentent leurs candidats et leurs ambitions

Le 2 mars prochain, la population valaisanne élira ses représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour, les ambitions et les candidats des différents partis engagés dans ces élections.

Nous vous proposons de découvrir les ambitions, les visions et les objectifs des Vert’Libéraux du district de Martigny. Léa Jornod est partie à la rencontre d’Edouard Carron, député-suppléant au Grand Conseil et candidat pour la députation. Il a commencé par présenter les différents profils des candidats de cette liste.

Députation :

Edouard Carron, professeur, député-suppléant, Fully

Rachelle Knobl, artiste-peintre, Martigny

Vincent Bovay, responsable informatique, Saillon

Suppléance:

Madeleine Van Zanten, psychologue, Ovronnaz

Jérôme Knobl, chef de projet IT, Martigny

Léa Jornod