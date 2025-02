RC - Dernières infos

District de Martigny : le programme de la liste UDC

Le 2 mars prochain, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Chaque jour nous vous proposons un coup de projecteur sur un parti engagé dans la course à la députation. Le but : mettre en lumière les ambitions, les visions et les objectifs de chaque parti.

Toute cette semaine nous nous intéressons au district de Martigny. En ce troisième jour de la semaine, c’est au tour de l’UDC. Martine Vuistiner a rencontré Kevin Pellouchoud, vice-président de l’UDC romand et chef de campagne, il présente les objectifs du parti pour cette élection.

Retrouvez toutes les informations sur les élections cantonales valaisannes sur notre site internet.

Député(e)s :

Jérôme Desmeules, informaticien, député, secrétaire général de l’UDCVR, Fully

Aïda Lips, œnologue, députée, conseillère communale, Leytron

Marie Casciaro, gestionnaire de commerce de détail, Riddes

Pierre Gabioud, agriculteur, Martigny

Christine Mark, employée CFF, conseillère générale, Charrat

Jacklyn Nicolet, monitrice gym/danse, Isérables

Pierre-Marie Pochon, directeur technique, Saillon

Jean-Daniel Rey, artisan menuisier, Saxon

Nicolas Rivard, avocat, conseiller général, Martigny

Suppléant(e)s :

Julien Besson, patron du Britannia Pub, député-suppléant, Saillon

André-Marcel Malbois, retraité, député-suppléant, Fully

Vladimir Bourgeois, aide-paysagiste, Martigny-Croix

Amaëlle Caloz, stagiaire en assurance, Saillon

Marie-Bertrande Duay, avocate stagiaire, conseillère communale, Martigny

François-Xavier Flipo, physiothérapeute, conseiller général, Martigny

Philippe Mark, garde-frontière, conseiller général, Charrat

David Rossier, entrepreneur et artiste, conseiller général, Fully

Kristelle Roth, podologue, Saxon