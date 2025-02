RC - Dernières infos

District de Martigny : le programme de la liste PLR

Le 2 mars prochain, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Chaque jour nous vous proposons un coup de projecteur sur un parti engagé dans la course à la députation. Le but : mettre en lumière les ambitions, les visions et les objectifs de chaque parti.

Toute cette semaine nous nous intéressons au district de Martigny. On débute cette semaine avec le parti Libéral Radical. Martine Vuistiner a rencontré Alexandre Luy, président du PLR de Martigny, il présente les objectifs du parti pour cette élection.

Retrouvez toutes les informations sur les élections cantonales valaisannes sur notre site internet.

Député(e)s :

Nicole Carrupt, députée et responsable de filière Bachelor à la HES-SO Valais/Wallis

Mathieu Carruzzo, député et adjoint de direction à l’école primaire

Emilien Roduit, député et président de la commune de Martigny-Combe

Christel Duc, présidente de la commune de Riddes

Géraldine Gianadda, avocate et présidente de l’Institut international des droits de l’enfant

Michaël Hugon, chef d’exploitation de la ville de Martigny et ancien conseiller communal

Julien Morand, entrepreneur et distillateur-liquoriste

Vincent Pravato, conseiller bancaire et président du PLR Valais

Suppléant(e)s :

Adeline Crettenand, députée-suppléante et économiste d’entreprise HES

Jimmy Evershed, député-suppléant, conseiller communal, avocat-stagiaire et entrepreneur

Alexandre Luy, député-suppléant, chef de projet et président du PLR district de Martigny

David Rossier, député-suppléant et vigneron-encaveur

Joël Bessard, arboriculteur et conseiller général

Ivan Denis, conseiller communal de Saillon et expert en assurances

Sylvie Luginbühl, juriste et ancienne conseillère communale de Martigny

David Remondeulaz, chef du service de la sécurité publique de la ville de Sion