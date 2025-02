RC - Dernières infos

District de Martigny : le programme de la liste du Centre

Le 2 mars prochain, les citoyens éliront leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Chaque jour nous vous proposons un coup de projecteur sur un parti engagé dans la course à la députation. Le but : mettre en lumière les ambitions, les visions et les objectifs de chaque parti.

Toute cette semaine nous nous intéressons au district de Martigny. Deuxième parti de la semaine, le Centre. Martine Vuistiner a rencontré Alexandre Abbet, coordinateur du Centre pour l’arrondissement de Martigny et Entremont, il présente les objectifs du parti pour cette élection.

Retrouvez toutes les informations sur les élections cantonales valaisannes sur notre site internet.

Député(e)s :

André Roduit, député, président de GastroValais, membre du conseil de GastroSuisse, Saillon

BENDER Nathan Bender, député, chef de groupe parlementaire Le Centre, ingénieur EPFZ, Fully

Grégoire Roduit, député, directeur Bois et Sciages SA, Leytron

Alexandre Maret, député-suppléant, infirmier clinicien spécialisé, Saxon

Fabienne Moret-Roth, députée-suppléante, anc. conseillère communale de Martigny, Charrat

Nicolas Gabioud, conseiller général, vice-président du conseil général, agriculteur, Martigny

Suppléant(e)s :

Alain Léger, député-suppléant, pilote de locomotive CFF, Fully

Chloé Bertholet, étudiante en droit à l’université de Lausanne et de Zürich, Saillon

Maxime Crettex, étudiant en droit et en sécurité internationale, Riddes

Jimmy Gollut, responsable service clients Nestlé Suisse, Saxon

Marie Jordan, juriste dans une étude d’avocat, Martigny

Mirca Sigrist-Carron, conseillère générale, resp. qualité chez Promotion Santé Valais, Fully