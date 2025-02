RC - Dernières infos

District de Martigny: le Parti Socialiste présente ses candidats et ses ambitions

Le 2 mars prochain, la population valaisanne élira ses représentants au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Pour y voir plus clair, nous vous présentons chaque jour, les ambitions et les candidats des différents partis engagés dans ces élections.

Nous vous proposons de découvrir les ambitions, les visions et les objectifs du Parti Socialiste du district de Martigny. Léa Jornod a rencontré Caroline Monnet, présidente de la Fédération Socialiste des districts de Martigny et Entremont et co-vice présidente du Parti Socialiste valaisan. Elle nous parle des candidats sélectionnés pour cette élection.

Députation :

Marie-Josée Reuse, députée, Saxon

Christian Roduit, député, Leytron

Nathan Tornay, député-suppléant, Martigny

Sybille Carron, conseillère générale, Fully

Miguel Quiros, conseiller général, Martigny

Suppléance:

Erendira Foglia, graphiste indépendante, Saxon

Benoît Moret, étudiant en histoire, Charrat

Jessica Perregaux-Dielf, conseillère générale, Martigny

Adrien Pinho, conseiller général, Fully

Milaim Rexhepi, conseiller général, Martigny