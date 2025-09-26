RC - Dernières infos

Diocèse de Sion : la renonciation de Monseigneur Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

Le Pape Léon XIV a accepté la renonciation de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, présentée le 2 août dernier conformément aux dispositions canoniques en vigueur. Le diocèse « invite à prier pour la désignation de son successeur. »

« Le Saint-Père a accepté cette renonciation, tout en demandant à Mgr Lovey de rester en poste, dans son statut et son ministère actuel d’évêque de Sion, jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur », écrit le diocèse dans un communiqué publié jeudi.

Conformément au droit canonique, Jean-Marie Lovey avait adressé sa lettre de renonciation au Pape le jour de son 75e anniversaire. Il ne s’agit donc pas d’une démission, mais d’une remise de mandat, demandée à chaque évêque ayant atteint cet âge-là, précisent les autorités ecclésiastiques.

Plus de dix ans à la tête de l’Eglise

Entré chez les chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard en 1971, Mgr Lovey avait été ordonné prêtre en 1977. L’homme aura toujours vécu au sein d’une communauté avant de prendre la responsabilité du diocèse de Sion en juillet 2014.

Le natif d’Orsières (VS) avait alors été nommé à la tête de l’Eglise valaisanne par le Pape François (1936-2025). Jean-Marie Lovey avait succédé à Norbert Brunner, qui avait, lui, renoncé à ses fonctions à l’âge de 71 ans.

Les onze années passées à la tête du diocèse auront été marquées par une crise des vocations, les affaires d’abus sexuels au sein de l’Eglise catholique et une communication parfois jugée inadéquate.

« Je ne sais pas si au cours des âges, le diocèse de Sion a traversé pareilles difficultés », avait confié Jean-Marie Lovey à Rhône FM l’automne dernier. Je regrette si mes propos, ma manière d’être et ma manière de faire n’ont pas permis d’accueillir les victimes comme elles devaient l’être. »

Succession encore à régler

Depuis 1919, c’est au Pape – en l’occurrence Léon XIV – de valider la renonciation d’un évêque qui atteint la limite d’âge fixée par les dispositions canoniques. Lui reviendra aussi la tâche de nommer le prochain évêque du diocèse de Sion.

Le Nonce apostolique Mgr Martin Krebs « va maintenant entreprendre les démarches consultatives prévues selon le droit » afin de permettre cette décision. Dans ce cadre, le diocèse invite « à porter dans la prière ce processus de discernement. »

Pour l’anecdote, il faut revenir à Joseph‐François‐Xavier de Preux (1807‐1817) pour retrouver la trace d’un évêque de Sion dont le mandat a été plus court que celui de Mgr Jean‐Marie Lovey (2014‐2025). Son successeur sera le troisième évêque à la tête de l’Eglise valaisanne en poste au XXIe siècle.

