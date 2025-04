RC - Dernières infos

Diabète: des Café-échanges dans le Pays-d’Enhaut pour mieux vivre avec la maladie

Les Café-échanges sur le diabète ont repris au Pays-d’Enhaut.

Quatre vendredi par an à Château-d’Oex, les professionnels du Pôle Santé viennent prodiguer des conseils pratiques à la population senior touchée par le diabète. Cette année, les ateliers portent sur les cinq sens du corps humain, qui se retrouvent grandement altérés si cette affection n’est pas soignée correctement.

Ces matinées permettent aux patients d’échanger leurs astuces pour améliorer leur hygiène de vie tout en bénéficiant d’un suivi d’une infirmière, d’un diététicien ou encore d’un physiothérapeute spécialisé. En Suisse, l’occurrence du diabète de type 2 augmente avec l’âge et la sédentarité, atteignant 12% chez les personnes de 65 ans et plus.

Heureusement, de nombreuses stratégies faciles à mettre en place au quotidien existent pour mieux gérer cette maladie. Fabienne Mathys, infirmière en diabétologie.

