Deuxième tour des élections communales vaudoises dans le Chablais

Tour d’horizon pour le 2ème tour dans les différentes communes du Chablais.

Les candidatures pour le deuxième tour de l’élection municipale à Ollon ont été déposées. Au terme du délai qui était fixé à ce mardi midi, deux listes ont été déposées. La droite a décidé de faire alliance en se regroupant. Le PLR sera représenté par le syndic sortant Patrick Turrian, Gilbert Freymont et Caroline Ganz de Meyer. Ils feront la course à l’exécutif aux côtés des UDC Philippe Pastor et Oscar Bonzon. À gauche, les forces sont aussi rassemblées. La candidate du Parti Socialiste Céline Pini tentera de briguer un premier mandat, tout comme son colistier vert Léonard Farine.

À Aigle, quatre candidats sont toujours en course pour seulement trois sièges restants au sein de la Municipalité: Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne), Gabriel Clément (UDC Aigle), Fabrice Cottier (PLR Aigle – Ensemble !) et Maude Allora (AlternativeS – Ensemble !).

A Villeneuve, les trois listes sont en lice pour le ballotage général. Fort de ses bons résultats, le parti socialiste-les verts maintient tous ses candidats : Arbër Jagoda, Serge Lopez et Léonard Studer. A droite, Marie-Claude Pellet, Nicolas Riesen et Marcel Rechsteiner défendront les trois sièges PLR alors que Dylan Karlen et Jean-Daniel Zufferey représenteront la liste de l’Entente.

Dans les autres communes du Chablais on peut mentionner une élection tacite à Corbeyrier. Une seule liste déposée pour le 2ème tour à savoir la liste « Les Robaleux » avec un unique candidat, Steve Dind, qui rejoint la prochaine équipe municipale.

Dans la commune voisine d’Yvorne il y aura un 2ème tour avec 2 candidats pour une place. Il s’agit de Maxime Isoz et Urbain Girod sur la liste de « L’Entente communale ».

A Bex, 8 candidats répartis sur 3 listes pour les 6 sièges vacants à la municipalité s’affronteront au 2ème tour. Il s’agit de Sandrine Moesching-Hubert, Circé Fuchs et Michaël Dupertuis pour « Avançons-Ouverture » ; Anna Russo, Emmanuel Capancioni et Baptiste Guérin pour « La Droite bellerine » et enfin 2 candidats sur la liste de « L’Alliance rose-verte » : Gaëlle Valterio et Christophe Simeon.

A Leysin 2 listes et 3 candidats se disputeront les deux derniers sièges. Il s’agit de Joan Gallmeier et Elliott Hébert pour la liste « Le Forum ». Philippe Tauxe se présente quant à lui sur la liste « PLR Entente leysenoude ».

Enfin à Gryon, « L’Entente communale » présente 2 candidats pour le dernier siège vacant. Il s’agit de Pierre-André Burnier et Henrik Thorlund.