Deux skieurs surpris par une avalanche au Col du Pilon

Deux skieurs ont été pris dans une avalanche hier, jeudi, aux Diablerets. Les deux victimes effectuaient une sortie en ski de randonnée lorsqu’ils ont été surpris par une avalanche au Col du Pilon.

Le premier skieur est sain et sauf, le second a été blessé au bassin et héliporté au CHUV par la REGA. Ses jours ne sont pas en danger.

Cet événement a nécessité l’engagement de deux personnes de la colonne de secours des Diablerets, de deux conducteurs de chiens du Secours alpin romand (SARO), de deux gendarmes de la patrouille des Mosses et de deux hélicoptères de la REGA.

Pour rappel, à la suite des récentes chutes de neige, le degré d’avalanche dans les Alpes vaudoises se situe au niveau 3 (marqué).