Deux projets d’EMS à Château d’Oex et Bex soutenus financièrement par le Canton de Vaud

Le Conseil d’Etat vaudois soutient financièrement deux projets d’EMS à Château d’Oex et à Bex.

Le premier concerne la construction de l’établissement médico-social Pôle Santé Pays d’Enhaut, avec 50 nouveaux lits de long séjour. Le second projet porté par la Fondation des Maisons de retraite du district d’Aigle concerne la construction du nouvel EMS « La résidence Grande Fontaine ». Un projet qui prévoit de créer 124 lits, dont 25 lits de court séjour et 99 lits de long séjour à mandat de gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé.