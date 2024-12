RC - Dernières infos

Deux montheysannes ont participé à la réparation des vitraux de Notre-Dame de Paris

Après 5 ans de travaux, la cathédrale Notre Dame de Paris ouvrira ses portes samedi au public.

Lucie Frachebourg et Emilie De Battista, deux vitraillistes chablaisiennes, ont participé à la restauration du monument après l’incendie. Une expérience hors du commun pour les deux jeunes femmes formées en Suisse Romande. La première a fait ses armes à l’école de vitrail de Monthey, la seconde a acquis ses connaissances aux Beaux-Arts de Sierre et de Genève.

Grâce à leur savoir-faire unique, ces spécialistes verrières ont œuvré aux côtés d’un millier d’artisans pour raviver la splendeur de Notre-Dame. Car il faut dire que le défi était de taille : des centaines de petites pièces de verres colorés ont dû être nettoyé et réparé avec la plus grande précaution.

Les deux artistes nous ont accueilli aujourd’hui dans leur atelier montheysan pour me raconter les coulisses du chantier le plus mythique et fascinant de notre époque. On écoute Lucie Frachebourg.

Les deux vitraillistes montheysannes se lancent aujourd’hui dans une aventure en binôme. Elles proposent désormais leur savoir-faire de restauration et de création de vitraux aux particuliers. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet : debattista-vitraux.ch