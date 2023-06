RC - Dernières infos

Deux jeunes Valaisans à Paris pour participer à la Journée de l’audace

Deux jeunes Valaisans participeront dimanche à Paris à la Journée de l’audace. Ils auront quinze minutes sur la scène du Palais des Glaces pour parler du dépassement de soi.

Les Valaisans Guillaume Maret et Maxence Carron prendront la direction de Paris en cette fin de semaine. Les Fulliérains de 22 et 19 ans participeront dimanche à la Journée de l’audace dans la capitale française. Tout à commencer l’an dernier, lorsqu’ils ont récolté 6000 CHF pour l’association ProJo, qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. Très sportifs, les deux amis avaient alors nagé 15 km chacun en dix heures, pauses comprises. Initialement prévue dans les eaux du Léman, l’opération s’était finalement déroulée aux Iles à Sion en raison des conditions météo.

Très actifs sur les réseaux sociaux avant, pendant et après leur défi, les sportifs ont été invité par ce biais à présenter leur aventure dans la capitale française. Au départ, Guillaume Maret avoue avoir pensé à une blague.

Guillaume Maret et Maxence Carron auront entre quinze et vingt minutes à disposition dimanche au Palais des Glaces à Paris pour présenter leur aventure, évoquer les difficultés rencontrées et faire l’apologie du dépassement de soi. Maxence Carron.

Aux premières prises de contact avec l’organisation parisienne, Maxence Carron avoue que son acolyte et lui ont eu des doutes sur leur légitimité à prendre part à l’évènement.

Pour la suite, les deux compères ont de nombreux autres projets. En août, ils tenteront la traversée du Léman entre Évian et Lausanne à la nage. Ils souhaitent également organisée une journée sportive populaire cet hiver.