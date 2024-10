RC - Dernières infos

Deux femmes en lice pour la vice-présidence à Massongex

A Massongex, les habitants devront choisir le 10 novembre leur vice-présidente. Au féminin, puisque ce sont deux femmes qui sont en lice : Jennifer Cettou d’abord, pour le Centre, qui espère conserver le siège que possédait Olivier Saillen.

Et Raymonde Schoch a été désignée par les PLR, deuxième parti de la commune. Les deux Massongéroudes espèrent apporter leur expérience et leur soutien à la présidente, Sylviane Coquoz. On les écoute, avec Raymonde Schoch d’abord:

Le taux de participation rasait le sol avec 38,45% lors du premier tour de ces élections communales valaisannes. Les deux femmes en lice espèrent qu’il sera plus élevé le 10 novembre prochain, peu importe le résultat.