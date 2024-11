RC - Dernières infos

Deux candidatures PLR pour l’élection au Conseil d’Etat de mars prochain

Le PLR annonce le dépôt de deux candidatures pour l’élection au Conseil d’Etat de mars prochain.

Sonia Tauss-Cornut, de Port-Valais, actuellement députée au Grand Conseil et cheffe du groupe PLR, ainsi que Stéphane Ganzer, de Veyras, lui aussi député au Grand Conseil et président de la commune de Noble-Contrée. La stratégie et la composition de la liste du parti aura lieu le 14 décembre lors d’une assemblée générale extraordinaire. D’ici là, d’autres candidatures peuvent encore être déposées.