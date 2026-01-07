RC - Dernières infos

Deuil national pour Crans-Montana : les paroisses chablaisiennes se mobilisent pour rendre hommage aux victimes

Les paroisses catholiques et protestantes du Chablais participeront à la journée de deuil national pour Crans-Montana.

Jeudi et vendredi, de Monthey à Champéry, en passant par Vouvry, Vevey, Bex ou encore Aigle, les églises ouvriront leurs portes à la population pour des moments de recueillement, de prières et de partage. Ces moments d’unité visent à rassembler les Chablaisiens, quel que soit leur confession, religion ou croyance, afin de témoigner de leur solidarité aux personnes touchées par le drame.

A Monthey par exemple, le Temple protestant organisera jeudi dès 18h un temps de méditation, alors que l’Eglise catholique proposera vendredi une messe à 8h00 suivie d’un accueil spirituel dès 14h00. Sandrine Mayoraz, assistante pastorale pour Monthey-Choëx.

Dans un contexte émotionnel fort, les églises demeurent des repères et des refuges pour la population affectée. On retrouve Sandrine Mayoraz.

Depuis le 1er janvier, Valentin Roduit, vicaire catholique du secteur de Monthey constate que la fréquentation des églises est en hausse s, même chez les personnes peu sensibles aux questions spirituelles. Cette quête de sacré coïncide avec un besoin de réconfort et de sens selon Valentin Roduit.

Dans le même temps, la cérémonie officielle d’hommage aux victimes se tiendra vendredi à MartignyExpo, en présence du Conseil fédéral ainsi que des présidents Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. Cette manifestation ne sera quant à elle pas ouverte au public.

Informations sur les moments de recueillement dans le Chablais :

Paroisses catholiques Monthey-Collombey – Paroisses protestantes Monthey-Collombey – Vouvry – Champéry – Vevey – Aigle/Bex : vendredi 9 janvier à 13h45 à l’Eglise catholique de Bex et 18h00 à l’Eglise d’Aigle

Antoni Da Campo